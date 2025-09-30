يوتيوب تدفع 22 مليون دولار لترمب لإنهاء نزاع تعليق حسابه

كشفت وثيقة قضائية أن يوتيوب وافقت على دفع 22 مليون دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضد المنصة التابعة لغوغل بعد تعليق حسابه إثر هجوم الكابيتول في يناير 2021.
ووفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز"، تُصبح يوتيوب آخر منصة تتوصل لاتفاق مع ترمب، بعد ميتا التي دفعت 25 مليون دولار، وإكس التي سددت 10 ملايين. حذفت المنصات حسابات ترمب خشية استخدامها للترويج للعنف عبر ادعاءاته بتزوير انتخابات 2020.
سيُخصص المبلغ لمشروع بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض عبر منظمة "تراست فور ذا ناشونال مول" المكرسة لـ"ترميم ناشونال مول والحفاظ عليه".
رفع ترمب الدعاوى بدعوى ممارسة "رقابة غير قانونية" ضده. تجدر الإشارة أن إيرادات يوتيوب الإعلانية تجاوزت 36 مليار دولار عام 2024 وفق تقرير "ألفابت" السنوي.