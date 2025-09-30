يوتيوب تدفع 22 مليون دولار لترمب لإنهاء نزاع تعليق حسابه

ووفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز"، تُصبح يوتيوب آخر منصة تتوصل لاتفاق مع ترمب، بعد ميتا التي دفعت 25 مليون دولار، وإكس التي سددت 10 ملايين. حذفت المنصات حسابات ترمب خشية استخدامها للترويج للعنف عبر ادعاءاته بتزوير انتخابات 2020.