طعن امرأة داخل مطار ميامي الدولي.. والسلطات تجلي مئات المسافرين احترازيًّا

وقال المحقق أنخيل رودريغيز، المتحدث باسم قسم شرطة ميامي دايد، إن الرجل حاول أيضًا أن يُلقي بالمرأة من فوق "درابزين"، لكنها تمكنت من الفرار، مضيفًا: الضباط عثروا على السلاح عندما ألقوا القبض على الرجل دون وقوع أي حوادث.