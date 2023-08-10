تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود

أعلنت تونس وليبيا، الخميس، أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر، بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.