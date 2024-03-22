"غوغل" تُعلن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالفيضانات

وتثق "غوغل" بأنها وسّعت موثوقية النشرات الآنية العالمية المتاحة حالياً من صفر إلى خمسة أيام، كما أدّى ذلك إلى تحسين التوقعات في مناطق، مثل بعض أجزاء إفريقيا وآسيا.