"سيناريو بلا نجاة".. قتلى ومنازل مغمورة مع وصول إعصار "هيلين" إلى سواحل أمريكا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، الجمعة، جراء مرور الإعصار "هيلين"، الذي ضعف لكنه لا يزال "خطيرًا للغاية"، بعدما ضرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، مخلّفًا طرقًا ومنازل مغمورة بالمياه، حسب وكالة "فرانس برس".