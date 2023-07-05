ما بعد الكارثة.. مشاهد ولقطات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على جنين

ليلتان عصيبتان عايشهما أبناء جنين ما بين كر وفر، وقصف متواصل، وطائرات تحلق فوق الرؤوس، ومدافع ورصاصات، واقتحام للمنازل ودهمها، وتهجير أهلها، وضحايا وصل عددهم إلى نحو 12 شهيدًا، من بينهم 5 أطفال، و140 جريحًا ومصابًا.