الحكم على مراهق بريطاني بالسجن أكثر من 11 عاماً لأسباب تتعلّق بالعنصرية

حكم القضاء البريطاني على مراهق بالسجن أكثر من 11 عاماً على خلفية أشرطة فيديو تشجّع على أعمال عنف عنصرية نُسبت إلى عمليتَي قتل جماعيتَيْن في الولايات المتحدة.
ووصف القاضي باتريك فيلد؛ لدى تلاوة الحكم دانيال هاريس (19 عاما)؛ بأنه "خطيرٌ جداً" ومروّج "دعاية لعقيدة يمينية متطرفة".
وخاطب فيلد؛ هاريس؛ قائلاً "كنتَ على تواصلٍ وثيقٍ مع متطرفين آخرين من اليمين على الإنترنت، وليس هناك أدنى شك بأنكم تشاركتم أفكاراً".
ودين هاريس؛ في ديسمبر بخمس تهم تتعلق بالتشجيع على الإرهاب، وتهمة واحدة تتعلق بحيازة مواد لأهداف إرهابية لمحاولة تصنيع سلاح مستخدما طابعة ثلاثية الأبعاد.
والشاب من ديربيشير بوسط إنجلترا، وبدأ بنشر فيديوهات على الإنترنت عندما كان في السابعة عشرة على مدى أكثر من عام.
وتشارك تسجيلاته بيتون جيندورن؛ المنادي بتفوق العرق الأبيض الذي قتل عشرة أشخاص من أصول إفريقية في بافالو بولاية نيويورك في مايو 2022.
ويشيد تسجيل آخر بقاتل النائبة البريطانية جو كوكس في 2016.
واعتقلت شرطة مكافحة الشغب هاريس؛ في منزله في بلدة غلوسوب في مايو العام الماضي، بعد يومين على الهجوم في متجر في بافالو.
وهاريس من أصحاب السوابق ودين بإلحاق أضرارٍ بنصب تكريمي لجورج فلويد؛ الأمريكي الذي قضى اختناقاً بعد أن داس شرطي أبيض رقبته بركبته في 2020؛ ما أثار احتجاجات على مستوى الولايات المتحدة.