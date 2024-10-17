"رقصة ترامب".. لماذا أثارت الجدل حول الصحة العقلية لمرشحي الرئاسة الأمريكية؟!
تزداد ضراوة السباق للوصول إلى البيت الأبيض مع اقتراب الخامس من نوفمبر؛ فبعد تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، شهد حفلًا موسيقيًّا قدّم فيه ترامب رقصًا مطولًا على المسرح؛ شككت منافِسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في صحته العقلية.
هاريس وترامب.. تصريحات متبادلة
وقالت هاريس إنها "تأمل" أن يكون ترامب بخير، بعد أن رقص المرشح الجمهوري لحوالى نصف ساعة في تجمع انتخابي؛ وذلك بعد أن أعلنت المرشحة الديمقراطية نتائج فحوصها الطبية.
ترامب قال من جانبه في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب تصريحات هاريس إنه بخير، وإنه نجح في اختبارين منفصلين للمعرفة والقدرات الذهنية.
"هاريس ستكون محظوظة إن حضر لها 10 آلاف شخص"
وردًّا على الانتقادات الديمقراطية، قال عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق، غابرييل صوما: إنه "عندما يتضمن مهرجانٌ أكثر من 100 ألف شخص، كل شيء محتمل، شخص واحد بإمكانه أن يدير فرقة موسيقية في داخل المهرجان"؛ مشيرًا إلى أن هاريس "ستكون محظوظة إن حضر لها 10 آلاف شخص".
"ترامب ليس لديه مشكلة ذهنية"
وفي حديثه لقناة "الحرة" قال "صوما" ردًّا على سؤال بشأن أهمية البحث في مسائل الصحة العقلية لمرشحي الرئاسة: "سؤال وجيه جدًّا، أن نطرحه على الشخص حول إمكانيته في الإجابة على الأسئلة وتوفير الأجوبة، ترامب يظهر كل يوم على التلفزيون، كل يوم يلقي خطابات، هل شاهدت خطابًا واحدًا يشير إلى أن لديه مشكلة ذهنية مثلًا؟".
وأجاب "صوما" على سؤاله: "لا، كان الأطباء والصحافة سيفسرون ذلك، والفحوصات التي أجراها العام الماضي تشير إلى أنه في صحة ذهنية جيدة جدًّا".
ترامب عادةً ما يخطئ في اسم المدينة
من جانبه، رد كريس إديلسون، أستاذ الحوكمة في الجامعة الأمريكية بواشنطن، على سؤال بشأن ما إذا كانت الصحة العقلية لترامب هي ورقة اللعب الوحيدة بيد هاريس، قائلًا: "كلا، ليست هذه القضية الوحيدة لدى هاريس، الضيف الآخر جعلني أشعر بالدوار، دونالد ترامب طالما يقول أمورًا تُلفت الانتباه إليه، هو أكبر من 70 عامًا، وعادة ما يخطئ في اسم المدينة التي يتواجد فيها، ويتحدث عن أمور لم تحدث، لم يكن هناك هذا الحشد".
ترامب لم يخضع لأي فحوص طبية منذ 2018
وأضاف في حديثه لقناة "الحرة" "هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الرقص، ترامب لم يخضع لأي فحوص طبية، كانت آخر مرة توفرت أي معلومات (بشأن صحته) في 2018، هو يبلغ من العمر 78 عامًا، والناخبون يحتاجون إلى أن يعرفوا السبب وراء فعله أمورًا غريبة، ونرى ذلك كثيرًا.. مثل أمور أخرى كالخلط بين الأسماء".
"لا مجال للمقارنة بين بايدن وترامب"
وكان الحديث عن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن طاغيًا قبل أن يعلن عن انسحابه من السباق الرئاسي، ليعود الأمر للواجهة ولكن هذه المرة على لسان نائبته، هاريس، ضد ترامب.
يقول "صوما" إنه "لا مجال للمقارنة" بين بايدن وترامب؛ مشيرًا إلى أن "حزبه انقلب عليه" وأنه كان يرغب في استكمال السباق الانتخابي ومنح المنصب عقب فوزه لهاريس.
بينما ذكر أن ترامب يشارك يوميًّا في خطابات علنية "يراه الجمهور وشبكات التلفزيون، لم نسمع من أي شخص أن هنالك خللًا عقليًّا أو جسديًّا فيه، يجيب على أسئلة الصحفيين كل يوم، على عكس هاريس، التي لا تظهر بنفس التكرار"؛ على حد تعبيره.
وردًّا على سؤال بشأن التطرق إلى موضوع الصحة العقلية لأي من المرشحين في هذا الوقت من السباق الانتخابي؛ أكد إديلسون أنه أمر مهم، "لماذا لا يوفر المعلومات ولم يوفرها منذ ست سنوات؟".
"ترامب أوقف مهرجانًا انتخابيًّا وبدأ بالرقص"
وفيما يخص تعليقات "صوما" بأن "لا أحد يتحدث" عن صحة ترامب العقلية، قال "إديلسون": "الكل يتحدث عن هذا، ترامب يخلط بين الأسماء ولا يدرك أين هو، وأوقف مهرجانًا وبدأ بالرقص، الكثير من الأطباء يطرحون أسئلة، يقولون: هو ليس كما نراه، لماذا لا يمنح معلومات للجمهور الأمريكي؟.. الكل يتساءل فيما لو كان يخفي شيئًا، نحن نراه كل يوم وهو رجل في حالة تراجع".
وأوضح ردًّا على "صوما": "إن بايدن لم يتحدث عن البقاء في منصبه. أنا من أوائل الناس الذين قالوا إن بايدن ليس بإمكانه خوض الانتخابات وتنحى، الديمقراطيون رأوا ما حدث مع بايدن وأدركوا أنه لن يتمكن من الخدمة لأربع سنوات؛ بينما ترامب يتراجع أمام الجميع؛ بصرف النظر عن الضيف الذي ينكر الحقيقة"، وقال: إن ترامب "يشهد تراجعًا عقليًّا، ونحن في حاجة للمعلومات".
"تقدم ترامب" في استطلاعات الرأي هو السبب
ورأى "صوما" أن اتهام الديمقراطيين لترامب بصحته العقلية يعتبر "الشيء الوحيد لديهم" أمام "تقدم ترامب" في استطلاعات الرأي أمام هاريس؛ وفق تعبيره.. وأشار إلى أن ترامب كان يقارب عمره اليوم عمر بايدن عندما ترشح للرئاسة للمرة الأولى؛ "لكن هناك فرقًا كبيرًا" بينهما.
من جانبه، قال "إديلسون": "إن استطلاعات الرأي التي ذكرها صوما غير صحيحة، وإنها تشير إلى نسبة 50- 50 بينهما".
"لا يجب أن يحظى بأي منصب حكومي"
وبخصوص الصحة العقلية، ذكر "إديلسون" أن ترامب خلال فترة جائحة كوفيد-19، كان قد اقترح حقن المرضى بالمطهرات، وتَطرق إلى تصريحات الرئيس السابق الأخيرة بشأن "أكل المهاجرين للقطط والكلاب" في سبرينغفيلد بولاية أوهايو الأمريكية.
وقال: "الحقيقة المحزنة هي أنه يمكن أن يفوز؛ لكن السباق متقارب جدًّا الآن.. هو عبارة عن مجرم مُدان، ولا يجب أن يحظى بأي منصب حكومي".