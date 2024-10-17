"رقصة ترامب".. لماذا أثارت الجدل حول الصحة العقلية لمرشحي الرئاسة الأمريكية؟!

من جانبه، رد كريس إديلسون، أستاذ الحوكمة في الجامعة الأمريكية بواشنطن، على سؤال بشأن ما إذا كانت الصحة العقلية لترامب هي ورقة اللعب الوحيدة بيد هاريس، قائلًا: "كلا، ليست هذه القضية الوحيدة لدى هاريس، الضيف الآخر جعلني أشعر بالدوار، دونالد ترامب طالما يقول أمورًا تُلفت الانتباه إليه، هو أكبر من 70 عامًا، وعادة ما يخطئ في اسم المدينة التي يتواجد فيها، ويتحدث عن أمور لم تحدث، لم يكن هناك هذا الحشد".