ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية

وأعلنت السلطات الإندونيسية، أن جبل سيميرو، الواقع في مقاطعتَي مالانج ولوماجانج في جزيرة جاوة الشرقية، قذف الرماد البركاني على بُعد نحو كيلو متر واحد فوق ذروته صباح اليوم.