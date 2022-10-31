مرحبًا بأوروبا في العصر الخشبي.. أُسر ألمانية تلجأ لحلول بديلة للغاز.. وإعلان مثير للجدل في بريطانيا

وعلى الرغم من تفكير البعض في ذلك البديل الذي يُذكِّرنا بالعصور الوسطى والقديمة إلا أن هذا الحل اصطدم بمشكلة العرض والطلب في سوق الحطب، الذي شهد تقلص المعروض من الخشب، فضلاً عن كونه قد يصطدم آجلاً أو عاجلاً بنشطاء البيئة الذين يرفضون المساس بأحد أهم مصادر الأكسجين.