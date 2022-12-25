مخبأة داخل عجينة تمر.. إحباط تهريب 6 ملايين حبة كبتاجون إلى الأردن

تمكنت دائرة الجمارك الأردنية، في جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إحباط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر، بما يعادل 1000 كجم، وُجدت مخبأة داخل عجينة التمر، والتي تُعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاجون عددًا واحترافية، والتي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى البلاد.