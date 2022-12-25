مخبأة داخل عجينة تمر.. إحباط تهريب 6 ملايين حبة كبتاجون إلى الأردن

تمكنت دائرة الجمارك الأردنية، في جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إحباط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر، بما يعادل 1000 كجم، وُجدت مخبأة داخل عجينة التمر، والتي تُعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاجون عددًا واحترافية، والتي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى البلاد.
وأضاف الناطق الإعلامي للجمارك أنه أثناء التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية لشاحنتي "براد" تحملان لوحة أجنبية قادمتين من إحدى الدول المجاورة؛ وُجدت الحبوب المخدرة الكبتاجون مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم إخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر.
وفي التفاصيل -بحسب وكالة "عمون" للأنباء- تم ضبط ما يقارب 509 كغم من حبوب الكبتاجون المخدر في "البراد" الشاحنة الأولى مخبأة داخل مادة عجين التمر، بالإضافة إلى ضبط ما يقارب 483 كغم من الكبتاجون المخدر في "البراد" الشاحنة الأخرى وضمن نفس مادة عجين التمر.
بدوره قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس "جلال القضاة": إن مسؤولي الجمارك -بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية- يعملون بكل الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات، من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها، في ظل توسع مدى انتشار المؤثرات العقلية، ودخول أنواع جديدة مصنعة كيميائيًّا.
وأعرب "القضاة" عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.
يُذكر أن حبوب الكبتاجون مادةٌ محضرة كيميائيًّا منبهة للجهاز العصبي المركزي، وتُسبب الإدمان بدرجة كبيرة، وتؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية خطيرة تسبب الوفاة، وهي حبوب محرمة على المستوى الدولي ومدرجة على لائحة المخدرات.