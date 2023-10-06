"قصاصة ورق في مرحاض ثم رسالة".. تأهب في 42 مطاراً فلبينياً والكلاب تنتشر!

وأوضح أن التهديد هو الثاني في مطار فلبيني منذ الإثنين، عندما ألغيت رحلة كانت متجهة إلى مانيلا من مطار بيكول، بعد أن عثر الطيار على قصاصة ورق في مرحاض الطائرة كتب عليها "قنبلة".