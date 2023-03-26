عاصفة مسيسيبي تقتل 25 شخصًا.. و"بايدن" يعلن الطوارئ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي جنوب شرقي البلاد، اليوم "الأحد"، بعدما اجتاحتها عواصف قوية أودت بحياة ما لا يقل عن25 شخصًا، وشرّدت المئات، فيما استأنفت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضرّرة جراء الإعصار. وأضاف أنه سيجري تقديم التمويل إلى المتضرّرين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي، وكلها في ولاية مسيسيبي التي تعدّ من أفقر الولايات الأمريكية.
وستخصّص المساعدات الفيدرالية لإقامة مساكن مؤقتة للضحايا، وفي أعمال التصليح وللحصول على قروض بنسب فائدة متدنية لتغطية الخسائر اللاحقة بممتلكات لا تشملها عقود تأمين.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر حدوث طقس أكثر قسوة اليوم، بما في ذلك الرياح العاتية، والبرد الكبير، والأعاصير المحتملة في شرق ولاية لويزيانا وجنوب وسط مسيسيبي وجنوب ألاباما.