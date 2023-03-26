عاصفة مسيسيبي تقتل 25 شخصًا.. و"بايدن" يعلن الطوارئ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي جنوب شرقي البلاد، اليوم "الأحد"، بعدما اجتاحتها عواصف قوية أودت بحياة ما لا يقل عن25‭ ‬ شخصًا، وشرّدت المئات، فيما استأنفت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.