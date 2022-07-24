بعد عودة الطائرة الإندونيسية.. ماذا يحدث إذا مرض ربان الطائرة أثناء التحليق؟

ومن شأن إزالة الطيار من الكرسي أيضًا أن تؤدي لملامسة بعض الأزرار الحساسة؛ وبالتالي فإن التعامل مع طيار مريض لا يخلو من المخاطر. وفي هذه المرحلة يُبلِّغ الطيار برج المراقبة بحالة الطوارئ، من أجل الاستعداد للهبوط، وإحضار سيارة إسعاف في أسرع وقت ممكن لأجل تقديم العلاج للمصاب.