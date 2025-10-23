"سبيس إكس" الأمريكية تطلق 28 قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" 28 قمرًا صناعيًا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء.
وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من "قاعدة فاندنبرج" لقوة الفضاء الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، حاملًا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.
وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بنجاح كما هو مخطط لها بعد نحو 8.5 دقائق من انطلاقها، حيث هبطت على متن سفينة تابعة لـ"سبيس إكس" كانت متمركزة في المحيط الهادئ.
وكانت هذه هي الرحلة رقم 133 لصاروخ "فالكون 9" خلال هذا العام، ورقم 21 للمعزز الذي يحمل الرمز B1075.
يذكر أن هذه الأقمار الصناعية ستضاف إلى الكوكبة الضخمة التي تمتلكها شركة "سبيس إكس" في المدار الأرضي المنخفض، والتي توفر خدمات الإنترنت اللاسلكي في مختلف أنحاء العالم.