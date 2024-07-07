يحدث في وادي الموت.. موجة حر تاريخية تهدد 130 مليون أمريكي

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، يوم السبت، أن نحو 133 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يتعرضون للحرارة الشديدة، في معظمهم في الولايات الغربية؛ حيث من المتوقع أن تستمر الحرارة أعلى من المتوسط بمقدار 15 إلى 30 درجة فهرنهايت، حتى الأسبوع المقبل.