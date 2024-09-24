السودان.. الكوليرا يفتك بالمئات ولا مؤشرات على تراجع القتال

وأعلنت الوزارة أن قصفًا مدفعيًّا أصاب سوقًا مفتوحة، الاثنين، في أم درمان، المدينة المقابلة للعاصمة الخرطوم على الضفة الغربية من النيل، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين.