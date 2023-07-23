الصين تطلق أربعة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الصاروخ أُطلق من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة "شانشي" شمال الصين عند الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت بكين؛ مشيرة إلى أنه سيتم استخدام ثلاثة من الأقمار الاصطناعية للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بُعد، وتقديم خدمات الاستشعار عن بُعد التجارية، بينما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتالية.