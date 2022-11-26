قبل عودة البشر إلى سطح القمر.. "كبسولة" تدقق في الفضاء السحيق!

ومن المقرر أن تهبط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر، بعد ما يزيد قليلًا على 25 يومًا من الرحلة، ويحكم نجاح هذه المهمة مستقبل المهمة التالية "أرتيميس 2" التي ستنقل رواد فضاء حول القمر من دون هبوط، وبعدها "أرتيميس 3" التي ستتيح أخيرًا عودة البشر إلى سطح القمر؛ حيث من المقرر أن تتم هذه المهمات رسميًّا في عامَي 2024 و2025 على التوالي.