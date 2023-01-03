لن يزعجك بعد اليوم.. شاهدي 6 طرق لتدريب طفلك الرضيع على النوم

قلة نوم الطفل الرضيع مشكلة تواجه الكثير من الأمهات، ولحل هذه المشكلة يقدم تقرير على موقع مجلة "سيدتي" ست خطوات لمساعدة الرضيع على النوم الهادئ العميق، ولكن يجب أولًا التأكد من أن الطفل غير جائع وغير مصاب بمغص.
وحسب التقرير، تبدأ أنماط النوم في التطور في حوالي 6 أسابيع من عمر المولود، بحيث ينتظم نومه بين الشهرين 3 – 6، عندها يفهم الفرق بين الليل والنهار.
ولمساعدة الأم على تنظيم نوم الرضيع، يقدم التقرير ست خطوات تجعل الطفل ينام وتساعده على التكيف مع أنماط النوم الفعالة، وهذه الخطوات هي:
أطفئي الأنوار وأمنحي طفلك تدليكاً مهدئاً قبل النوم، ويمكن أن تقومي بقراءة قصة له، وهو ليس أمرًا مبكرًا كما يعتقد البعض، فالقراءة والحديث يساعدان في تطوير المهارات اللغوية، أيضًا لا تقلقي من وضع طفلك في غرفة ضوؤها خافت أو مظلمة، ولن يتخيل أشياء مخيفة إذا تعود على النوم بغرفة مظلمة مبكراً!.
يشير روتين حمام الطفل المنتظم إلى "وقت النوم" بعد كل حمام مهدئ. بهذه الطريقة، تحضرين طفلك للنوم قبل الاستلقاء على السرير. بعد حمام الطفل، يمكنك استخدام الزيت أو اللوشن لتدليك طفلك.
لا تقلقي بشأن إذا لم يكن صوتك جميلاً؛ فكل طفل يهدأ بصوت أمه، فحاولي حفظ بعض التهويدات، والتي يمكنك غناؤها لطفلك أو حتى الاستماع إليها معاً!.
يمكنك التحدث إلى طفلك عما فعله في ذلك اليوم، وعلى الرغم من أنه قد لا يستجيب، فإن صوتك سوف يهدئه، ويشبه هذا إلى حد كبير قراءة قصة ما قبل النوم كجزء من روتين نوم طفلك، يلعب صوتك دوراً مهماً في مساعدة طفلك على النوم.
مع نمو طفلك، تتغير احتياجاته وكذلك نمط نومه. ما نجح الشهر الماضي قد لا ينجح الآن؛ الأمر متروك لك ولطفلك ولكن كوني مرنة دائمًا!.
أهم جانب في جعل طفلك ينام طوال الليل هو أن يتعلم طفلك كيفية تهيئة نفسه للنوم. ضعيه في سريره عندما يشعر بالنعاس، يحتاج الأطفال إلى أن يكونوا قادرين على النوم بشكل مستقل، حتى يتمكنوا من تهدئة أنفسهم عندما يستيقظون في منتصف الليل.
وفي النهاية، ينصح التقرير الأم باستشارة طبيب متخصص، حتى مع تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج لقلة نوم الطفل.