لن يزعجك بعد اليوم.. شاهدي 6 طرق لتدريب طفلك الرضيع على النوم

أطفئي الأنوار وأمنحي طفلك تدليكاً مهدئاً قبل النوم، ويمكن أن تقومي بقراءة قصة له، وهو ليس أمرًا مبكرًا كما يعتقد البعض، فالقراءة والحديث يساعدان في تطوير المهارات اللغوية، أيضًا لا تقلقي من وضع طفلك في غرفة ضوؤها خافت أو مظلمة، ولن يتخيل أشياء مخيفة إذا تعود على النوم بغرفة مظلمة مبكراً!.