"خرجت أمعاؤه بسببها".. مخاطر العطس قد تصل إلى الكسور والوفاة

ولكن على الرغم من فوائد العطسة؛ إلا أنها يمكن أن تأتي في بعض الأحيان بمخاطر؛ إذ يمكن أن تتسبب العطسة العنيفة في انفتاق الرئة من خلال العضلات الوربية بين الضلوع، وعادة ما يكون هذا نتيجة للسمنة المفرطة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو السكري أو التدخين.