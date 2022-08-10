معركة "تويتر" تدفع "ماسك" لأكبر عملية بيع غير مخططة لأسهم "تسلا"

وكان إيلون ماسك، وهو أغنى أثرياء العالم، قد أكد في أبريل الماضي عدم وجود خطط لديه لبيع المزيد من أسهم "تسلا"، بعد أن باع أسهمًا بقيمة 8.5 مليارات دولار في الشركة آنذاك.