"توأم الأرض الشرير".. فيديو "ناسا" يكشف معلومات مثيرة عن "الكوكب المجنون"

وتقول "غليز": "ربما شيء ما حدث في السابق منذ وقت طويل جدًّا، جعلهما يأخذان طريقًا مختلفًا"؛ مضيفة أن "بعض الناس يحبون القول إن أمرًا خاطئا حدث لكوكب الزهرة؛ لكني أحب التعبير بأن هناك شيئًا جيدًا حدث للأرض".