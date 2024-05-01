أمريكا.. السجن 4 أشهر لمؤسس أشهر منصة للعملات المشفرة في العالم

أصدرت محكمة أمريكية أمس الثلاثاء حكمًا بالسجن لمدة 4 أشهر على تشنغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس (Binance) ومؤسسها الشهير بـ"CZ"، بتهمة انتهاك القوانين الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال.
وكان الحكم الصادر على تشاو في المحكمة الفيدرالية في سياتل، أقل بكثير من السنوات الثلاث التي كان المدّعون الفيدراليون يطالبون بها.
وتتعلق الاتهامات التي واجهتها المنصة ومؤسسها، بعدم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية، وتركيز الاهتمام على الربح كأولوية على حساب الامتثال للقوانين الأمريكية والالتزام بالقواعد التنظيمية.
وتعد منصة باينانس للعملات المشفرة الأشهرَ والأكبر في العالم من حيث حجم التداول، وواجهت سلسلة من الأزمات المتلاحقة والمساءلات القانونية؛ حيث رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في مارس 2023، دعوى قضائية ضدها وضد مؤسسها بتهمة الاحتيال المتعمد على القوانين الأمريكية.
وفي مارس الماضي، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا على الرئيس التنفيذي السابق لمنصة (FTX) للعملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، في إطار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء منصته التي أسسها عام 2019.