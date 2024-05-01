أمريكا.. السجن 4 أشهر لمؤسس أشهر منصة للعملات المشفرة في العالم

وفي مارس الماضي، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا على الرئيس التنفيذي السابق لمنصة (FTX) للعملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، في إطار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء منصته التي أسسها عام 2019.