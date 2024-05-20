بالفيديو.. آخر ظهور للرئيس الإيراني على الطائرة المنكوبة

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه وبعد افتتاح سد "قيز قلعة سي" كان "رئيسي" والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات واضطرت إحداها للقيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة.