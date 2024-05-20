بالفيديو.. آخر ظهور للرئيس الإيراني على الطائرة المنكوبة

نشرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، مقطع فيديو قالت إنه كان آخر ظهور للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبيل وقوع الحادثة وتحطم مروحيته في ظروف غامضة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.
وكانت 3 طائرات هليوكوبتر تقل الرئيس الإيراني وحاشيته بعد انتهاء مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" للعودة إلى العاصمة طهران، إلا أن إحداها اضطرت للقيام بهبوط اضطراري بسبب الأحوال الجوية.
وتمكنت طائرتا هليوكوبتر تُقلان عددًا من الوزراء، من الوصول إلى إيران ومن بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولين آخرين.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه وبعد افتتاح سد "قيز قلعة سي" كان "رئيسي" والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات واضطرت إحداها للقيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة.