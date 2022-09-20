في جنازة الملكة.. مشهد "كسر العصا" الذي أثار الحيرة والتساؤلات

ويُعرف هذ التقليد باسم "كسر العصا"، وهو إشارة رمزية إلى نهاية خدمة كبير أمناء البلاط الملكي، وبعد كسر العصا وانتهاء خدمة اللورد الحالي؛ سيعين الملك تشارلز حسب الأصول لوردًا جديدًا خاصًّا به، وسيحصل على عصا جديدة في المنصب.