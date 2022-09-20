في جنازة الملكة.. مشهد "كسر العصا" الذي أثار الحيرة والتساؤلات
مشهدٌ غريب أثار الحيرة والعديد من التساؤلات خلال جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية؛ وذلك حين قام لورد تشامبرلين بكسر عصا ووضعها مكسورة على نعش الملكة.
وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، بعد أن ووري جثمان الملكة الثرى بالضريح الملكي في كنيسة جورج الخامس في قصر "وندسور"، مساء الاثنين، أثار مشهد كسر العصا فوق النعش تساؤلات عدة.
تقاليد جنائزية فريدة
وشهدت المراسم الجنائزية الرسمية المهيبة بعضَ التقاليد الفريدة للملكية البريطانية؛ منها عزف مقطوعتين كلاسيكيتين من ألحان الموسيقار يوهان سباستيان باخ، كما قام كبير أمناء البلاط الملكي اللورد تشامبرلين بكسر عصا فوق نعش الملكة الراحلة.
"كسر العصا"
ويُعرف هذ التقليد باسم "كسر العصا"، وهو إشارة رمزية إلى نهاية خدمة كبير أمناء البلاط الملكي، وبعد كسر العصا وانتهاء خدمة اللورد الحالي؛ سيعين الملك تشارلز حسب الأصول لوردًا جديدًا خاصًّا به، وسيحصل على عصا جديدة في المنصب.
كبير أمناء البلاط الملكي
ويُعد كبير الأمناء، أكبر منصب في البلاط الملكي، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع الإدارات والموظفين، وتنظيم الأحداث الملكية، والعمل كحلقة وصل بين الملك ومجلس اللوردات.
رمزية العصا
العصا معروفة باسم "عصا المكتب" كانت في الزمن الغابر تُستخدم لتأديب رجال البلاط إذا كانوا مشاغبين للغاية.
ويُعد الكسر الرمزي لهذه العصا جزءًا تقليديًّا من جنازة كل ملك؛ لكنها ستكون المرة الأولى التي يشهد فيها الجمهور هذا الفعل منذ عام 1952 أثناء جنازة الملك جورج السادس.
انفصال الملكة عن تاجها للمرة الأخيرة
في نهاية المراسم التي ترأسها رئيس أساقفة كانتربري، أبعَدَ المسؤول عن المجوهرات الملكية التاج والكرة الملكية والصولجان من أعلى التابوت، وبهذا انفصلت الملكة عن تاجها للمرة الأخيرة.
يُذكر أن المراسم حضرها نحو ألفي شخص بحضور سياسي غير مسبوق، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، ونائب الرئيس الصيني وانغ كيشان.