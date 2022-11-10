نشر الرعب في قرية هندية.. شاهد ما فعله نمر براكب دراجة نارية

ويُظهر الفيديو المرعب النمر وهو يحاول القفز على جدار أحد المنازل لمهاجمة بعض القرويين الذين كانوا يشاهدونه من فوق سطح المنزل، وحين لم يتمكن من القفز، عاد بسرعة إلى الطريق وهاجم راكب دراجة نارية، وأسقطه من فوق دراجته قبل أن يسرع بالهرب من المكان، بينما أصيب الرجل بالرعب الشديد.