نشر الرعب في قرية هندية.. شاهد ما فعله نمر براكب دراجة نارية
كشف فيديو صادم عن اللحظات المروعة التي هاجم فيها نمر قرية هندية، وبث الرعب بين سكانها، ومن بينهم راكب دراجة نارية تعرّض لهجوم مباشر من النمر، قبل أن يتمكّن حراس الغابة وسكان القرية من اصطياده.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وقع الهجوم الوحشي يوم 4 نوفمبر الجاري، في قرية كريشنار إجناغارا بمنطقة ميسور في ولاية كارناتاكا.
ويُظهر الفيديو المرعب النمر وهو يحاول القفز على جدار أحد المنازل لمهاجمة بعض القرويين الذين كانوا يشاهدونه من فوق سطح المنزل، وحين لم يتمكن من القفز، عاد بسرعة إلى الطريق وهاجم راكب دراجة نارية، وأسقطه من فوق دراجته قبل أن يسرع بالهرب من المكان، بينما أصيب الرجل بالرعب الشديد.
وبعدها اختبأ النمر في كومة من الشجيرات الصغيرة، وهنا قذفه أحد حراس الغابة بحجر حتى يبعده عن مهاجمة الناس، وبالفعل عاد الوحش الغاضب عبر الطريق وانقضّ على حارس الغابة، قبل أن يهرب من جديد عبر الطريق، ليختبئ بين الأشجار.
وبعدها ظهر النمر في فيديو آخر، وقد تمكن حراس الغابة من السيطرة عليه بمساعدة عدد من سكان القرية، بعد إطلاق السهام بمادة لتهدئة الحيوان الهائج.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول الغابات بالمنطقة، ملاثي بريا، أنه تم نقل سائق الدراجة النارية وحارس الغابة إلى المستشفى لعلاجهما من جروح طفيفة، مؤكدًا أن مسؤولي الحياة البرية فعلوا كل ما في وسعهم لتعقب النمر المارقة، والذي يظهر في النهاية راقدًا في قفص حديدي بينما يتم نزع السهام المهدئة من جسده.
والغريب أن الفيديو أثار الجدل بين مشاهديه، فتعاطف بعضهم مع النمر، وقالوا: "هذا ما يحدث عندما يدمر الإنسان بيئة الحيوانات، ويبني القرى قرب الغابات، فيجد النمر نفسه وسط المساكن، ويصاب بالغضب والهياج".
ومع ذلك، أشاد آخرون بشجاعة القرويين في مواجهة الخطر.