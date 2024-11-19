فتش عن السلاح والغموض.."ماسك" يقود ناديًا ألمانيًا شهيرًا إلى ترك منصة "إكس"!

كما كشف "بريمن"، الذي انضم إلى تويتر عام 2008، أنه يأمل أن يتابع العديد من محبيه البالغ عددهم أكثر من 600 ألف شخص النادي على منصة "بلو سكاي"، وهي منصة ذات ميزات مماثلة لـ"إكس"، وبحلول صباح أمس، انخفض عدد متابعي النادي الألماني إلى أقل من 540 ألفًا.