الكويت.. 285 بلاغ احتيال مالي بإجمالي 1.6 مليون دولار نهبها قراصنة خلال شهر

ووفق صحيفة "القبس"، فإن هذه التدابير تقوم على محاور عدة أبرزها تتبع عصابات الاحتيال المالي، الذين يرسلون روابط وهمية إلى عملاء البنوك بهدف سرقة أموالهم، فضلا عن تتبع البلاغات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضحايا النصب والاحتيال أو المواطنين والمقيمين الذين يتلقون اتصالات من جهات مشبوهة وأشخاص نصابين متخصصين في سرقة الحسابات.