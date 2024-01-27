صور "سويفت" المسيئة تثير ضجة.. "الإباحية والذكاء الاصطناعي".. خنجر في ظهر النساء

ولا يزال تضييق الخناق على هذا أمرًا صعبًا؛ حيث لدى تسع ولايات أمريكية حاليًا قوانين ضد إنشاء أو مشاركة صور فوتوغرافية غير توافقية، وهي صور مركبة تم إنشاؤها لتقليد مظهر الشخص، ولكن لا يوجد أي منها على المستوى الفيدرالي، ويدعو العديد من الخبراء إلى إجراء تغييرات على القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.