صور جوّية مرعبة تظهر حجم الدمار في مدينة هاتاي التركية

في هذه البقعة من مدينة هاتاي التركية، كانت بيوت وعائلات خلدت معظمها مساء الأحد في نوم عميق. لكن زلزالًا بقوة 7.8 درجات قلب الأمور على عقبها، وحوّل هذه الأحياء إلى ركام وأنقاض اختلطت بأجساد الضحايا.
الزلزال الذي شعر به السكان في لبنان والعراق والأردن، كان كارثة على جنوب تركيا وسوريا وسط سقوط آلاف القتلى.
وتظهر اللقطات الجوية حجم الدمار الهائل في مدينة هاتاي التركية والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 600 شخص.
وتكمن الأزمة في أن ما بعد الزلزال سيكون مختلفًا عما قبله، فوسط برد الشتاء وقساوة الأوضاع، سيضطر ساكنو هذا الحطام إلى البقاء في العراء.