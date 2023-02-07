صور جوّية مرعبة تظهر حجم الدمار في مدينة هاتاي التركية

في هذه البقعة من مدينة هاتاي التركية، كانت بيوت وعائلات خلدت معظمها مساء الأحد في نوم عميق. لكن زلزالًا بقوة 7.8 درجات قلب الأمور على عقبها، وحوّل هذه الأحياء إلى ركام وأنقاض اختلطت بأجساد الضحايا.