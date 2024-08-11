ممنوع خداع النساء.. في هذه الدولة السجن للرجل الذي يخلف وعده بالزواج من فتاة

وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عامًا)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه "حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج؛ فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين"، مردفة: "إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابًا".