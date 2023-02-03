بمسدس بلاستيك.. أغرب عملية سطو لشخصين على محل صرافة بالأردن

وتفصيلاً بدأت القصة عندما اقتحم شخصان محلاً مختصاً بتحويل وصرف الحوالات والعملات النقدية في محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة الأردنية عمان، إلا أنهما فشلا بتنفيذ مخططهما، فقررا ألا يخرجا من دون أن يرتكبا أي جرم، فأشعلا النار بالمحل عن طريق مادة سريعة الاشتعال.