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عاش الكلب وماتت العجوز.. تمساح يقتل أمريكية بعدما أنقذت كلبها من بين أنيابه

طوله 3 أمتار.. تَلَقّت عضات قاتلة في الهجوم الشرس أودت بحياتها على الفور
عاش الكلب وماتت العجوز.. تمساح يقتل أمريكية بعدما أنقذت كلبها من بين أنيابه
سبق
سبق

قتل تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، امرأة مسنة حاولت إنقاذ كلبها من بين أنيابه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مسؤولون إن المرأة (85 عامًا) قُتلت بعد محاولتها إنقاذ كلبها يوم الاثنين الماضي، بعد هجوم التمساح عليه، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.

وقدّر مسؤولو الحياة البرية في الولاية، أن طول التمساح يتجاوز 11 قدمًا؛ في حين يبلغ وزنه 700 رطل.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فارقت المرأة حياتها على الفور، بعد الهجوم الشرس الذي تَلَقّت خلاله عضات قاتلة، وبقي كلبها على قيد الحياة.

وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد نحو ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.

تمساح
ولاية فلوريدا الأمريكية

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