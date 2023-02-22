عاش الكلب وماتت العجوز.. تمساح يقتل أمريكية بعدما أنقذت كلبها من بين أنيابه

وقال مسؤولون إن المرأة (85 عامًا) قُتلت بعد محاولتها إنقاذ كلبها يوم الاثنين الماضي، بعد هجوم التمساح عليه، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.