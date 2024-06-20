الفستان الأبيض تحوّل لكفن.. وفاة عروس مصرية في ليلة زفافها

لفظت عروس مصرية أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة مرتدية الفستان الأبيض في ليلة زفافها مساء الأربعاء، بإحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، لتسود حالة من الحزن الشديد بين أهالي العائلات لكلا العروسين.
وحسب موقع "مصراوي" أصيبت "نانسى أ" 28 سنة، بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب عقد قرانها بإحدى الكنائس بمركز بني مزار، قبل أن تتوجه لحفل زفافها بقرية صندفا التابعة للمركز، وحاول الأهالي إسعافها دون جدوى.
وتم نقل العروس إلى أحد المستشفيات الخاصة وفشلت كافة محاولة إنعاش قلبها، وتبين وفاتها إثر اصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، لتعود الفتاة إلى منزل عائلتها وقد فارقت الحياة بدلًا من استكمال زفافها وفرحتها.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.