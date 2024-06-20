الفستان الأبيض تحوّل لكفن.. وفاة عروس مصرية في ليلة زفافها

وحسب موقع "مصراوي" أصيبت "نانسى أ" 28 سنة، بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب عقد قرانها بإحدى الكنائس بمركز بني مزار، قبل أن تتوجه لحفل زفافها بقرية صندفا التابعة للمركز، وحاول الأهالي إسعافها دون جدوى.