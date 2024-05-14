مدينة أوروبية تتعرض لهجوم سيبراني يكشف بيانات أكثر من 120 ألف شخص

وفي التفاصيل، أوضح جوسي إيرونين المسؤول في المركز الوطني للأمن السيبراني لفرانس برس أن شبكة البيانات التي تستخدمها إدارة التعليم في المدينة التي تشرف على التلاميذ من سن الطفولة وحتى التعليم الثانوي في هلسنكي، تعرضت لهجوم إلكتروني في 30 إبريل.