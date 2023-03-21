بحيرات أوروبا تجف.. وتحذير من الأسوأ مع تفاقم الاحترار العالمي خلال الصيف القادم

وهكذا فالعالم يقترب أكثر من حاجز 1.5 درجة مئوية الذي وضعته اتفاقية باريس للمناخ 2015، كمعدل حرج لدرجات الحرارة، ودعت الاتفاقية لخفض انبعاثات غازات الاحترار العالمي منعاً للوصول لهذا المعدل وفق برتوكول خاص بحلول عام 2025، لكن ما حدث هو العكس، فمعدل درجة الحرارة خلال صيف 2023 متوقع أن يتجاوز 1.2 درجة مئوية أعلى من المتوسط لعصور ما قبل النهضة الصناعية، ولهذا فما يحدث من تقلبات مناخية متطرفة هو نتيجة طبيعية لضرب بنود اتفاقية باريس 2015 عرض الحائط، وعدم الالتزام بضوابطها لمنع حدوث ما حذرت منه.