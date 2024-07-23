في بلد الجريمة والعنف المسلح.. ماكينات لبيع الرصاص ببصمة الوجه في متاجر أمريكا

يقول جورج تيتا، أستاذ علم الجريمة والقانون والمجتمع في جامعة كاليفورنيا: "إن الحل لشراء القاصرين للذخيرة قد يكون عدم بيعها عبر الإنترنت أو بشكل غير قانوني في المقام الأول، بدلًا من التعرف على الوجه وبطاقة الهوية في متجر البقالة المحلي".