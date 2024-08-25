الأرصاد الجوية اليابانية تحذّر من إعصار قوي وتوقعات بتعطيل خدمات البنية التحتية

حذّرت وكالة الأرصاد الجوية من أن إعصارًا قويًا في طريقه إلى الاقتراب من غرب اليابان وشرقها يوم الأربعاء المقبل أو في وقتٍ لاحقٍ؛ ما قد يتسبّب في تعطيلٍ واسع النطاق لخدمات قطارات شينكانسن السريعة وغيره من البنية التحتية المهمة.
وقالت الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الأحد: "إن الإعصار شانشان؛ الذي يتمركز حالياً بجنوب الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ يتحرّك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة".
وحذّرت الوكالة أيضاً، مع اقتراب الإعصار العاشر لهذا الموسم في اليابان، من الصواعق والأعاصير والعواصف القوية والبَرَد في مناطق غرب البلاد وشرقها، إضافة إلى سلسلة جزر نانسي الجنوبية الغربية في وقتٍ مبكّرٍ من اليوم.
يُذكر أن الخدمات على خط توكايدو شينكانسن بين محافظتَي طوكيو وناجويا، أُلغيت عندما ضرب الإعصار أمبيل المناطق القريبة من شرق اليابان في 16 أغسطس الجاري، في حين تمّ أيضاً إلغاء نحو 650 رحلة دولية ومحلية من وإلى مطارَي هانيدا في طوكيو وناريتا شرقي العاصمة.