الأرصاد الجوية اليابانية تحذّر من إعصار قوي وتوقعات بتعطيل خدمات البنية التحتية

حذّرت وكالة الأرصاد الجوية من أن إعصارًا قويًا في طريقه إلى الاقتراب من غرب اليابان وشرقها يوم الأربعاء المقبل أو في وقتٍ لاحقٍ؛ ما قد يتسبّب في تعطيلٍ واسع النطاق لخدمات قطارات شينكانسن السريعة وغيره من البنية التحتية المهمة.