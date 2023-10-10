فيديو مأساوي.. شاهد ما فعلته الشرطة الهندية بجثة مسنّ وتحرك فوري للسلطات

وحسب وكالة "فرانس برس"، يبدو في المقطع ثلاثة عناصر من شرطة بيهار الواقعة في شمالي شرق الهند، وهم يحملون جثة ملطخة بالدماء على أحد الجسور قبل رميها في الماء، تحت أنظار المارة.