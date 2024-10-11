دمار وملايين بلا كهرباء وتحذير من عاصفة جديدة.. "إعصار ميلتون".. 14 ضحية والخطر قائم

وتراجع تصنيف ميلتون، صباح الخميس، إلى الفئة الأولى على سلم من خمس فئات، إلا أن المركز الأمريكي للأعاصير لا يزال يعتبره "قويا"، فيما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر مساء الأربعاء من أنه يُنتظر أن يكون ميلتون "من أكثر الأعاصير تدميرا منذ قرن في فلوريدا".