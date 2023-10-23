أغرب حيلة للسرقة.. شاهد حقيقة التمثال الذي سرق المجوهرات في بولندا

وحسب صحيفة "إي بي سي" الأسترالية، قالت الشرطة: "إن الرجل أقدم على سرقة محل مجوهرات، بمجرد إغلاق مركز التسوق". وذكرت الشرطة: أنه "في مناسبة أخرى ذهب اللص إلى مطعم لتناول الطعام، قبل أن ينزلق تحت الستائر الدوارة عند مدخل المتجر، لتبديل ملابسه بملابس جديدة، وبعد ذلك عاد ليتناول المزيد من الطعام، وفي النهاية تم رصده من قِبَل أفراد الأمن، الذين اتصلوا بالشرطة". وذكرت تقارير الشرطة أيضًا أن الرجل سرق من مركز تسوق آخر؛ حيث أخذ أموالًا من آلات الكاشير، وحاول سرقة أشياء أخرى بعد إغلاق المركز، ويمكن أن يواجه المشتبه به 10 سنوات في السجن في حال أدين بالتهم الموجهة إليه".