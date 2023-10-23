أغرب حيلة للسرقة.. شاهد حقيقة التمثال الذي سرق المجوهرات في بولندا
ألقت شرطة العاصمة البولندية وارسو، القبض على رجل، بعد أن تظاهر بأنه تمثال مانيكان، لعرض الملابس أمام نافذة أحد المتاجر، قبل أن يسرق المجوهرات من مركز التسوق، بعد إغلاقه.
وحسب موقع مجلة "كومبليكس" الأمريكية، فقد ذكرت الشرطة في بيانها: "وقف شاب يبلغ من العمر 22 عامًا جامدًا، وهو يحمل حقيبة في يده بلا حراك، متظاهرًا بأنه مانيكان أمام نافذة متجر، وبهذه الطريقة أراد تجنب تعرضه للكاميرات".
ونشر الموقع، فيديو للرجل لحظة وقوفه في نافذة عرض الملابس، ولقطات أخرى أثناء قيامه بالسرقة، ولحظة القبض عليه في منزله.
وحسب صحيفة "إي بي سي" الأسترالية، قالت الشرطة: "إن الرجل أقدم على سرقة محل مجوهرات، بمجرد إغلاق مركز التسوق". وذكرت الشرطة: أنه "في مناسبة أخرى ذهب اللص إلى مطعم لتناول الطعام، قبل أن ينزلق تحت الستائر الدوارة عند مدخل المتجر، لتبديل ملابسه بملابس جديدة، وبعد ذلك عاد ليتناول المزيد من الطعام، وفي النهاية تم رصده من قِبَل أفراد الأمن، الذين اتصلوا بالشرطة". وذكرت تقارير الشرطة أيضًا أن الرجل سرق من مركز تسوق آخر؛ حيث أخذ أموالًا من آلات الكاشير، وحاول سرقة أشياء أخرى بعد إغلاق المركز، ويمكن أن يواجه المشتبه به 10 سنوات في السجن في حال أدين بالتهم الموجهة إليه".