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بالصور: خيمة وكنيسة ومطبخ ومعرض سيارات.. هنا أغرب مراكز الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

فتحت أبوابها للناخبين وسجَّلت نفسها ضمن الغرائب
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انتهى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس السابق دونالد ترامب برئاسة البلاد، وذلك بعد صراع ومنافسة حامية الوطيس بين الملياردير الجمهوري ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وسجل ترامب إحدى عجائب أو غرائب هذا السباق الرئاسي؛ لكونه ثاني رئيس في التاريخ يتولى مقاليد الحكم في واشنطن لفترتَيْن منفصلتَيْن، أو غير متتاليتَيْن؛ إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى جروفر كليفلاند قبل أكثر من 130 عامًا. لكن الغرائب لم تتوقف عند هذا الحد؛ فقد سُجلت أماكن الاقتراع نفسها ضمن قائمة الغرائب.

وشهدت مراكز الاقتراع حضورًا كثيفًا بعدد مصوتين ناهز 150 مليون أمريكي، ولكنها شهدت أيضًا تسجيل مراكز وأماكن تصويت واقتراع غير مألوفة، لم يعتد عليها الناخبون إلا ربما في الولايات المتحدة فقط.جوناثان دريك/ رويترز

في كارولينا الشمالية: التصويت في خيمة مؤقتة بسبب الأضرار التي أحدثها إعصار هيلين
في كارولينا الشمالية: التصويت في خيمة مؤقتة بسبب الأضرار التي أحدثها إعصار هيلين جوناثان دريك/ رويترز
ليسوا هنا من أجل شراء الملابس، بل من أجل التصويت الذي جرى في متجر للأزياء بشيكاغو
ليسوا هنا من أجل شراء الملابس، بل من أجل التصويت الذي جرى في متجر للأزياء بشيكاغو ماكس هيرمان/ رويترز
في أوكلاهوما، وفي إحدى مكتباتها العامة، كان على الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
في أوكلاهوما، وفي إحدى مكتباتها العامة، كان على الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية نيك أكسفورد/ رويترز
فرصة لأداء الصلوات!.. ناخبون يدلون بأصواتهم في إحدى كنائس منهاتن بنيويورك
فرصة لأداء الصلوات!.. ناخبون يدلون بأصواتهم في إحدى كنائس منهاتن بنيويورك أندرو كيلي/ رويترز
لعل أحدهم يقرر الشراء!.. معرض سيارات يستضيف صناديق الاقتراع، ويفتح أبوابه للناخبين في نبراسكا
لعل أحدهم يقرر الشراء!.. معرض سيارات يستضيف صناديق الاقتراع، ويفتح أبوابه للناخبين في نبراسكا سكوت مورجان/ رويترز
صوِّت ثم تناول طعامك!.. في مطبخ أحد المراكز المجتمعية في كارولينا الشمالية الناخبون يدلون بأصواتهم
صوِّت ثم تناول طعامك!.. في مطبخ أحد المراكز المجتمعية في كارولينا الشمالية الناخبون يدلون بأصواتهم جوناثان دريك/ رويترز
أشخاص يصوِّتون في أحد معارض وخدمات السيارات الشهيرة في شيكاغو
أشخاص يصوِّتون في أحد معارض وخدمات السيارات الشهيرة في شيكاغو ماكس هيرمان/ رويترز
ناخب يغادر كوخًا خشبيًّا، جرى استخدامه كمركز اقتراع في إحدى المدن الريفية في أوكلاهوما
ناخب يغادر كوخًا خشبيًّا، جرى استخدامه كمركز اقتراع في إحدى المدن الريفية في أوكلاهوما نيك أوكسفورد/ رويترز
في نيويورك: صالة رياضية طوال العام ومركز اقتراع أثناء الانتخابات!
في نيويورك: صالة رياضية طوال العام ومركز اقتراع أثناء الانتخابات! أندرو كيلي/ رويترز
مكتبة أخرى في أوكلاهوما قررت العمل كمركز اقتراع خلال الانتخابات
مكتبة أخرى في أوكلاهوما قررت العمل كمركز اقتراع خلال الانتخابات نيك أوكسفورد/ رويترز
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
كامالا هاريس

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