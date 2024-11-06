بالصور: خيمة وكنيسة ومطبخ ومعرض سيارات.. هنا أغرب مراكز الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

انتهى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس السابق دونالد ترامب برئاسة البلاد، وذلك بعد صراع ومنافسة حامية الوطيس بين الملياردير الجمهوري ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وسجل ترامب إحدى عجائب أو غرائب هذا السباق الرئاسي؛ لكونه ثاني رئيس في التاريخ يتولى مقاليد الحكم في واشنطن لفترتَيْن منفصلتَيْن، أو غير متتاليتَيْن؛ إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى جروفر كليفلاند قبل أكثر من 130 عامًا. لكن الغرائب لم تتوقف عند هذا الحد؛ فقد سُجلت أماكن الاقتراع نفسها ضمن قائمة الغرائب.
وشهدت مراكز الاقتراع حضورًا كثيفًا بعدد مصوتين ناهز 150 مليون أمريكي، ولكنها شهدت أيضًا تسجيل مراكز وأماكن تصويت واقتراع غير مألوفة، لم يعتد عليها الناخبون إلا ربما في الولايات المتحدة فقط.جوناثان دريك/ رويترز