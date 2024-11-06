بالصور: خيمة وكنيسة ومطبخ ومعرض سيارات.. هنا أغرب مراكز الاقتراع في الانتخابات الأمريكية

وسجل ترامب إحدى عجائب أو غرائب هذا السباق الرئاسي؛ لكونه ثاني رئيس في التاريخ يتولى مقاليد الحكم في واشنطن لفترتَيْن منفصلتَيْن، أو غير متتاليتَيْن؛ إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى جروفر كليفلاند قبل أكثر من 130 عامًا. لكن الغرائب لم تتوقف عند هذا الحد؛ فقد سُجلت أماكن الاقتراع نفسها ضمن قائمة الغرائب.