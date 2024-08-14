في واقعة جديدة مفزعة.. شاهد لحظة سقوط لاعب كرة قدم مصري ونقله إلى المستشفى

جدير بالذكر، أن واقعة سقوط لاعب كرة قدم أصبحت تصيب الجماهير المصرية بالرعب، خاصة بعد وفاة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في شهر يوليو الماضي، بعد معاناة مع مضاعفات توقف عضلة القلب وسقوطه في الملعب في شهر مارس الماضي.