في واقعة جديدة مفزعة.. شاهد لحظة سقوط لاعب كرة قدم مصري ونقله إلى المستشفى
واقعة سقوط جديدة للاعب مصري أصابت الجماهير بالرعب، فقد سقط ماجد هاني لاعب فريق بلدية المحلة مغشيًّا عليه، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت فريقه أمام نظيره نادي الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وحسب موقع "القاهرة 24"، جاء سقوط ماجد هاني دون تدخل أي لاعب من فريق الجونة؛ في مشهد أصاب المتواجدين في ملعب خالد بشارة بالذعر على أرضية الملعب، وحاول الطاقم الطبي لفريق بلدية المحلة إخراج لسانه.
وعلى الفور تم نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان عليه.
بلع لسانه أم يعاني من الإرهاق؟
ونقل موقع "يلا كورة" عن مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة: أن "ماجد هاني عانى من بلع اللسان (بعدما تلقى ضربة في رقبته)، لكنه أصبح أفضل حاليًا".
ونقل "يلا كورة" عن محمد مكي، مدرب الفريق: "أن كل شيء وارد في لحظة سقوط ماجد هاني، من الوارد أن يكون بسبب الإرهاق أو بسبب طول السفر".
وأكمل: "التشخيص الذي عرفناه وقت سقوط ماجد هاني هو بلع اللسان، ومن ثم نقل إلى المستشفى للاطمئنان عليه، لكنه حاليًا أصبح بحالة جيدة".
وهبط فريق بلدية المحلة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تلقى الخسارة أمام نظيره فريق الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت الواقعة.
جدير بالذكر، أن واقعة سقوط لاعب كرة قدم أصبحت تصيب الجماهير المصرية بالرعب، خاصة بعد وفاة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في شهر يوليو الماضي، بعد معاناة مع مضاعفات توقف عضلة القلب وسقوطه في الملعب في شهر مارس الماضي.