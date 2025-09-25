شاهد.. زلزال بقوة 6.2 ضرب شمال غرب فنزويلا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في شمال غرب فنزويلا، قبل فجر الخميس (بتوقيت مكة المكرمة).
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، وقع مركز الزلزال على بعد 15 ميلاً (24 كم) شرق وشمال شرق بلدة "ميني غراندي" بولاية زوليا، وهي تبعد عن عاصمة البلاد كراكاس أكثر من 370 ميلاً (600 كم).
شعر السكان في كراكاس وعدة ولايات فنزويلية، بالإضافة إلى مناطق في كولومبيا المجاورة، بالهزة، ما أدى لإخلاء مبانٍ في المناطق الحدودية القريبة.
لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، رغم أن الزلزال وقع قرب منطقة حيوية لنفط فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة عالمياً.
وكان عمق الزلزال 7.8 كم (5 أميال). ولم تصدر الحكومة الفنزويلية أي بيان فوري، ولم يُقطع بث التلفزيون الحكومي أثناء وقوع الهزة أو بعدها، حيث استمر الرئيس نيكولاس مادورو في تقديم فقرة علمية.
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات من الهزة، لكن دون تأكيد رسمي على وقوع أي دمار.