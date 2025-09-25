شاهد.. زلزال بقوة 6.2 ضرب شمال غرب فنزويلا

وكان عمق الزلزال 7.8 كم (5 أميال). ولم تصدر الحكومة الفنزويلية أي بيان فوري، ولم يُقطع بث التلفزيون الحكومي أثناء وقوع الهزة أو بعدها، حيث استمر الرئيس نيكولاس مادورو في تقديم فقرة علمية.