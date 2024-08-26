قانون جديد: أستراليا تبدأ تطبيق "حق الموظف في عدم الرد على الاتصالات خارج الدوام"

وينص القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز في معظم الحالات معاقبة الموظفين على إحجامهم عن قراءة رسائل البريد الإلكتروني، أو الرد عليها أو على الاتصالات الهاتفية، من أرباب العمل خارج ساعات العمل الرسمية.