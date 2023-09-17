فيديو مخيف من جنوب إفريقيا.. أمواج تتجاوز السدود وتغمر الشوارع والمنازل

وتفصيلاً، تجاوزت المياه السدود البحرية، وغمرت شوارع ومنازل في بعض الأماكن، ولقيت امرأة عمرها 92 عامًا حتفها بسبب سوء الأحوال الجوية الذي بدأ السبت، حسبما أفاد الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري كريغ لابينون لـ"فرانس برس" أمس الأحد.