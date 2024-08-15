بسبب "واتساب".. 26 مؤسسة مالية تُوَافق على دفع غرامات بقيمة 393 مليون دولار

أعلنت 26 شركة بالقطاع المالي، موافقتها على دفع غرامات تتجاوز قيمتها 390 مليون دولار، على خلفية اعتراف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالفشل في الحفاظ على الاتصالات الإلكترونية لموظفيها.
وبحسب "بلومبرغ"، يأتي ذلك التطور ضمن أحدث ردود الفعل المتعلقة بما يسمى بـ"تحقيقات واتساب" والتي تجريها الهيئة التنظيمية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة: إن شركات "أميربرايس فاينانشال"، و"إدوارد د. جونز آند كو"، و"إل بي إل فاينانشال هولدينغز"، و"رايموند جيمس فاينانشال"؛ ستدفع كل منها 50 مليون دولار لتسوية القضايا مع الوكالة. وسيدفع "رويال بنك أوف كندا" 45 مليون دولار.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان يوم الأربعاء، إلى أن وحدات "تورونتو- دومينيون بنك" و"ترويست فاينانشال كورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون كورب" وافقت أيضًا على دفع الغرامات.
وقال غوربير غريوال، مدير إدارة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان: "تعكس إجراءات الإنفاذ اليوم ضد أكثر من عشرين شركة، أننا لا نزال ملتزمين بضمان الامتثال لمتطلبات حفظ الدفاتر والسجلات الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تعتبر ضرورية لحماية المستثمرين والأسواق المدارة بشكل جيد".
وتضاف العقوبات الصادرة يوم الأربعاء إلى المليارات التي وافقت البنوك الكبرى في السابق على دفعها للجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية لتسوية تحقيقات مماثلة في استخدام الرسائل النصية على الهواتف الشخصية و"واتساب".
وسيكون من المتعين على الشركات المالية مراقبة وحفظ الاتصالات المتعلقة بأعمالها لتجنب سوء السلوك المحتمل.