بسبب "واتساب".. 26 مؤسسة مالية تُوَافق على دفع غرامات بقيمة 393 مليون دولار

وقال غوربير غريوال، مدير إدارة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان: "تعكس إجراءات الإنفاذ اليوم ضد أكثر من عشرين شركة، أننا لا نزال ملتزمين بضمان الامتثال لمتطلبات حفظ الدفاتر والسجلات الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تعتبر ضرورية لحماية المستثمرين والأسواق المدارة بشكل جيد".