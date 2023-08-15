روسيا.. 27 قتيلًا جراء الانفجار والحريق في محطة وقود في داغستان

قُتِل 27 شخصًا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز؛ وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الأحوال الطارئة الروسية الثلاثاء.
وأفادت الوزارة عبر تلغرام: "أصيب مجموع 102 شخص؛ إثر الحادث، وقضى منهم للأسف 27".
"محج" قلعةُ مدينةٍ يزيد عدد سكانها على 600 ألف نسمة، وهي عاصمة جمهورية داغستان الروسية التي تبلغ مساحتها حوالى 50 ألف كلم مربع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهورية حدودًا مع جورجيا وأذربيجان.
وأفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان بأن الحريق قد أُخمد.