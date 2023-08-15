روسيا.. 27 قتيلًا جراء الانفجار والحريق في محطة وقود في داغستان

"محج" قلعةُ مدينةٍ يزيد عدد سكانها على 600 ألف نسمة، وهي عاصمة جمهورية داغستان الروسية التي تبلغ مساحتها حوالى 50 ألف كلم مربع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهورية حدودًا مع جورجيا وأذربيجان.