إعصار "ميلتون" يقترب من فلوريدا ويتراجع إلى الفئة الرابعة.. إخلاء الملايين وتحذيرات من الفيضانات

من المتوقع أن يصل الجزء الأكثر عنفاً من الإعصار، وهو جدار العين، إلى الساحل الغربي لفلوريدا في الساعات الأولى من فجر الخميس. وبرغم تراجع قوة الإعصار تدريجياً عند عبوره اليابسة، إلا أن تأثيراته ستظل خطرة حتى انتقاله إلى المحيط الأطلسي.