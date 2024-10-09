إعصار "ميلتون" يقترب من فلوريدا ويتراجع إلى الفئة الرابعة.. إخلاء الملايين وتحذيرات من الفيضانات

تشير آخر تحديثات مركز طقس العرب الإقليمي إلى تراجع تصنيف إعصار “ميلتون” من الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة، حيث يواصل تقدمه فوق مياه خليج المكسيك باتجاه الساحل الغربي لولاية فلوريدا. الإعصار يجلب معه سحباً رعدية كثيفة ورياحاً عاتية تصل سرعتها إلى 230 كم/ساعة، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من 8 أمتار، إلى جانب أمطار غزيرة تهدد بحدوث فيضانات واسعة.
من المتوقع أن يصل الجزء الأكثر عنفاً من الإعصار، وهو جدار العين، إلى الساحل الغربي لفلوريدا في الساعات الأولى من فجر الخميس. وبرغم تراجع قوة الإعصار تدريجياً عند عبوره اليابسة، إلا أن تأثيراته ستظل خطرة حتى انتقاله إلى المحيط الأطلسي.
تم إجلاء أكثر من 5.5 مليون شخص من منازلهم في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ فلوريدا. وتستعد القواعد الجوية الأمريكية لمواجهة الإعصار بإجلاء الطائرات والجنود إلى مناطق آمنة، تحسباً لأي أضرار محتملة.